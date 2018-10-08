Последнее обновление: 08.10.2018 10:14

BMW отзывает 467 машин Mini Countryman в России

Категории: Россия BMW

"БМВ Русланд Трейдинг" (официальный представитель изготовителя Mini на российском рынке), отзывает 467 автомобилей Mini Countryman в РФ из-за проблем с насосом высокого давления, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили Mini Countryman (серия F60), реализованные c января 2017 года по 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является отсутствие защитного кожуха для насоса высокого давления. При серьезном ДТП может произойти повреждение насоса высокого давления, в последствии чего возможно вытекание топлива. Существует вероятность возгорания", - говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет проведена установка защитного кожуха на насос высокого давления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование