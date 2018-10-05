Киев связал слова Лукашенко о поставках оружия с траншем денег из России

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал опроверг слова Лукашенко о росте незаконных поставок оружия с Украины в Беларусь. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Цигикала, страны «ежемесячно обмениваются отчетами» и ранее первый заместитель пограничного ведомства Беларуси на встрече с украинским коллегой «заверил, что никаких фактов перемещения оружия у них нет». Глава Госпогранслужбы Украины добавил, что не станет комментировать политические заявления, но у него есть информация о «большом денежном транше» из России в Беларусь, что могло повлиять «на политические заявления».

Намерения белорусской стороны увеличить количество пограничников соответствуют требованиям нынешнего времени, уверен Цигикал. Он добавил, что так же поступает Украина: в настоящее время подразделения Госпогранслужбы находятся ближе к границе и охраняют участки в 20 км, а не в 100 км, как было раньше.

В конце сентября Лукашенко заявил, что Беларусь должна закрыть границу для тех, кто провозит через нее оружие. Он также поручил при необходимости пополнить штат пограничников.

Поводом для укрепления границы стал инцидент в Гомельской области: в начале сентября у руководителя ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонида Штейна нашли автоматы Калашникова, снайперские винтовки, пистолеты Макарова и ТТ, а также боеприпасы к ним и гранаты. «Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», - прокомментировал задержан​ие Лукашенко.

Глава украинской Госпогранслужбы, в свою очередь, заявил, что это задержание «отношения к границе не имеет».