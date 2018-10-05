Последнее обновление: 05.10.2018 16:45

Индия подписала контракт с Россией на поставку С-400

В Индии подписали контракт на поставку пяти полков зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" - в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как правило, в состав каждого полка входят два дивизиона ЗРС С-400 по восемь пусковых установок в каждом.

Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 "Триумф", сумма сделки превышает 5 млрд долл. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сегодняшнего дня не был заключен.

В конце сентября газета Times of India сообщала, что Индия приняла окончательное решение подписать с Россией соглашение о покупке С-400 "Триумф".

Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые были введены против Китая за покупку аналогичных систем у России.

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