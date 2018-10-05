Последнее обновление: 05.10.2018 16:45

Пропавший глава Интерпола находится под следствием в Китае - СМИ

Пропавший глава Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

"Представители дисциплинарного ведомства забрали 64-летнего чиновника, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, на допрос сразу же после того, как он прибыл в Китай из Франции на прошлой неделе", - пишет издание.

При этом пока неизвестно, какое расследование проводится и где он находится.

Ранее в пятницу радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября.

По данным радиостанции, Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября. С этого момента связь с ним была потеряна. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

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