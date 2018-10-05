Последнее обновление: 05.10.2018 16:45

США видят в Китае растущую угрозу для американской оборонки

Министерство обороны США видит в Китае "значительную и растущую угрозу" для снабжения американской оборонной промышленности важными товарами. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию почти 150-страничного доклада Пентагона.

В докладе поясняется, что Китай контролирует мировой рынок редкоземельных металлов, необходимых для изготовления высокотехнологичного оборудования. КНР также играет важную роль в поставке электроники и химикатов, используемых США для производства боеприпасов.

Пентагон в этой связи предлагает целый ряд мер, в том числе расширение прямых инвестиций в те секторы, которые имеют критически важное значение для вооруженных сил США. Конкретные предложения министерства обороны, однако, содержатся в засекреченном приложении к докладу.

В настоящее время США и Китай конфликтуют в целом ряде сфер, в том числе в сфере торговли. Вице-президент США Майк Пенс недавно вновь обвинил правительство в Пекине в попытке оказать влияние на ноябрьские выборы в американский Конгресс.

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