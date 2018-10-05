Беларусь объявила персонами нон грата двух шпионов

Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов. Об этом сегодня сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

«На этой неделе двух человек, иностранцев, в Беларуси объявили персонами нон грата", - цитирует главу КГБ БелТА.

Он не уточнил, гражданами какой страны они являются, отметив, что шпионаж связан с внешней политикой.

Вакульчик также сообщил, что Беларусь рассматривает вопрос о помиловании обвиненного в шпионаже гражданина Украины Павла Шаройко.

Павел Шаройко был задержан с поличным КГБ 25 октября 2017 года. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему была определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник. Он также подтвердил, что координировал его разведывательную деятельность сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Кроме того, КГБ при сборе секретных материалов был задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.