Последнее обновление: 05.10.2018 11:17

Курсы валют в банках Минска на 5 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,016 рубля и составил 2,157 рубля, минимальный курс вырос на 0,015 рубля и составил b>2,163 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,021 рубля и составила 2,478 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,477 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24(снизился на 0,02 рубля).

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