Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь упали на $320 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2018 года, по предварительным данным, составили 6926,4 млн. долларов США (в эквиваленте), сообщил сегодня Нацбанк РБ.

За сентябрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 320 млн. долларов США (на 4,4%) после роста в августе 2018 года на 216,2 млн. долларов США (на 3,1%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 382 млн. долларов США, а также снижением стоимости монетарного золота», - говорится в комментарии.