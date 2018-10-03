Курсы валют в банках Минска на 3 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,015 рубля и составил 2,125 рубля, минимальный курс вырос на 0,015 рубля и составил b>2,132 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,023 рубля и составила 2,46 рубля, минимальная продажа выросла на 0,014 рубля и составила 2,463 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26(вырос на 0,02 рубля).