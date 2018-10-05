США проверят слабые стороны своего военно-промышленного комплекса

Президент США Дональд Трамп распорядится в пятницу проверить слабые стороны военно-промышленного комплекса США, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Президент подпишет несколько документов, которые призваны определить и решать имеющиеся проблемы", - сказал он.

По словам чиновника, администрация уже определила несколько "значительных слабостей" ВПК и считает, что его необходимо восстанавливать. Главных проблем пять: секвестрирование оборонного бюджета и общая неопределенность с государственными расходами; падение производственного потенциала и мощностей; "асимметричная" конкуренция ряда стран в торговле; недостатки в гигантской системе контрактов Пентагона и, наконец, падение квалификации работников.

Администрация обеспокоена и уязвимостью отдельных поставщиков, которые производят уникальную и узкоспециализированную продукцию для американской "оборонки".

Всего планируется задействовать в работе 300 экспертов, собранных в 16 рабочих групп. Они выработают рекомендации по укреплению оборонной промышленности. Когда будут представлены рекомендации, пока неизвестно.

США намерены потратить на оборону 716 миллиардов долларов в 2019 финансовом году, который начался 30 сентября 2018 года. До половины бюджета Пентагона занимают контракты с частными производителями, которые производят оружие и оборудование, а также предоставляют услуги американскому министерству обороны.