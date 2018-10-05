ЕС назвал хакерскую атаку России в отношении ОЗХО агрессией

Руководство Европейского Союза возмущено попыткой российских спецслужб совершить компьютерную атаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. ЕС обвиняет Россию в "агрессивных действиях".

Подобные операции "подрывают международное право и международные учреждения", заявили в четверг, 4 октября, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совета Дональд Туск и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По их словам, неудавшаяся хакерская атака Москвы на серверы ОЗХО является попыткой "подорвать неприкосновенность этой организации", демонстрирующей "неуважительное отношение" к учреждению, которое "борется за запрет оружия во всем мире".

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте также резко осудили предполагаемую попытку компьютерной атаки на ОЗХО. Подобные действия свидетельствуют о неуважении российской спецслужбой ГРУ "глобальных ценностей и правил, предоставляющих всем нам безопасность", подчеркнули они.

Между тем вопрос о кибербезопасности вынесен на повестку дня ближайшего саммита ЕС 17-18 октября, сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааманн.

В свою очередь глава МИД Великобритании Джереми Хант не исключил введения новых санкций в отношении Москвы после заявлений Нидерландов о шпионской деятельности РФ. Он сообщил о намерении обсудить с союзниками и партнерами варианты ответных мер и возможные совместные действия для предотвращения новых кибератак со стороны РФ. По словам британского министра, целью Запада не является эскалация отношений с Москвой.

"Мы хотим урегулировать разногласия таким образом, чтобы Россия понимала: если подобные вещи повторятся, то они столкнутся с последствиями, то цена будет слишком высокой", - указал он.

Тем временем министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон готов незамедлительно предоставить помощь странам, пострадавшим от российских кибератак.

"Мы будем помогать нашим союзникам. У нас и среди стран-участниц НАТО есть различные возможности для киберзащиты", - сообщил он в Брюсселе на встрече с коллегами из других стран Североатлантического альянса. США намерены противостоять кибератакам Москвы и поддерживать проведение соответствующих расследований, отметил глава Пентагона.

Ранее в тот же день министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд сообщила о выдворении из страны в апреле 2018 года четырех российских шпионов с дипломатическими паспортами. По ее словам, россияне установили автомобиль, начиненный электронным оборудованием, на парковке отеля, расположенного рядом со штаб-квартирой ОЗХО в Гааге, в попытке взломать компьютерную систему этой организации.

"Правительство Нидерландов испытывает сильнейшую обеспокоенность по поводу действий этих разведчиков", - сказала Бейлевельд, отметив, что обычно Нидерланды не сообщают о таких операциях контрразведки. Она также сказала, что кибератака российских шпионов была предотвращена при содействии Великобритании.

До сих пор было известно, что в апреле Нидерланды выслали двух российских шпионов, которые, согласно сообщениям, направлялись в Швейцарию для взлома компьютерной сети одной из лабораторий ОЗХО. Теперь военная разведка Нидерландов опубликовала имена и фотографии предполагаемых российских агентов и возложила ответственность за попытку кибератаки на российское ГРУ. По словам Бейлевельд, в состав шпионской группы входили Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

По данным следствия, российские хакеры также планировали кибератаки в Швейцарии и на группу, занимающуюся расследованием гибели малайзийского пассажирского самолета MH17 в Донбассе.