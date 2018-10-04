Apple и Amazon опровергли статью Bloomberg о китайских "чипах-шпионах"

Apple Inc и Amazon опровергли опубликованную в четверг статью Bloomberg о том, что их системы содержат запрограммированные китайской разведкой компьютерные чипы.

Bloomberg Businessweek сообщил со ссылкой на 17 неназванных источников в разведке и в компаниях о том, что китайская разведка поместила чипы в оборудование, которое используют примерно 30 корпораций и многие государственные ведомства США. В результате Пекин мог получить доступ к их внутренним сетям.

Министерство иностранных дел Китая не предоставило оперативный комментарий в четверг. Пекин в прошлом отрицал обвинения в проведении кибератак против западных компаний.

Amazon в заявлении, опубликованном Bloomberg, сообщила: “Мы не обнаружили никаких следов, доказывавших бы наличие вредоносных чипов или модификаций оборудования”.

Apple в комментариях для Bloomberg опровергла “практически все аспекты” статьи: “Apple никогда не обнаруживала вредоносные чипы, “манипуляции с оборудованием” или уязвимости, намеренно размещенные на каком бы то ни было сервере”.

Согласно статье Bloomberg, вредоносные чипы были встроены подразделением Народно-освободительной армии Китая, которое внедрилось в цепь поставок компании Supermicro. Целью операции, как предполагается, было получение доступа к коммерческое тайне и правительственным компьютерным сетям.

Представитель Supermicro сказал, что компания не может предоставить оперативный комментарий.

США в среду заявили, что группа хакеров APT10, которую специализирующиеся на кибербезопасности западные компании связывают с властями КНР, провела серию атак на поставщиков услуг в области информационных технологий с целью хищения данных их клиентов.

Ранее на этой неделе эксперты двух известных американских компаний в области кибербезопасности сообщили, что хакерская активность Китая усилилась на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином.