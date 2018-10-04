Запад обсуждает новые санкции в отношении России за попытку кибератаки - глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в четверг обвинил Россию в попытке подорвать стабильность Запада и сказал, что западные союзники обсуждают новые санкции в отношении Москвы.

По словам Ханта, попытка России совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия должна развеять все сомнения о том, что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бэйлевелд сказала в четверг, что власти страны в апреле предотвратили попытку российских спецслужб взломать сеть ОЗХО.

“Если у кого-то есть сомнения в причастности военных России к атакам в Солсбери, это должно развеять сомнения”, - сказал Хант в интервью Би-би-си.

“Российское правительство должно понимать, что если оно игнорирует международный закон, будут последствия, их (Россию) разоблачат, и люди увидят, что из себя представляют российские власти - это организация, которая пытается посеять нестабильность в мире”.

Великобритания в четверг обвинила российское ГРУ в организации кибератак, целью которых было подорвать западный демократический строй, посеяв разногласия во всех сферах - от спорта до транспортного сектора, - а также вмешавшись в президентские выборы 2016 года в США.