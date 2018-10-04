Toyota и SoftBank создадут совместный сервис на основе беспилотного автомобиля

Toyota Motor Corp и SoftBank Group Corp сообщили о создании совместного сервиса, который будет базироваться на использовании беспилотных автомобилей.

Сотрудничество между автопроизводителем и телекоммуникационной компанией из Японии показывает, что даже крупнейшие корпорации боятся остаться позади в гонке по развитию самоуправляемых автомобилей.

В среду Honda Motor объявила о планах инвестировать $2,75 миллиарда и приобрести 5,7-процентную долю в подразделении General Motors, занимающемся развитием беспилотных технологий, которое называется Cruise. В тот же день Daimler AG и Renault сообщили о расширении сотрудничества для производства батарей, беспилотных средств передвижения и услуг в области передвижения.

Стартовый капитал совместного предприятия Toyota и SoftBank составит 2 миллиарда иен ($17,5 миллиона), а SoftBank получит в СП чуть более 50 процентов.

Совместное предприятие, получившее название MONET (сокращение от mobility network), сможет предоставлять целый спектр услуг - от доставки еды до предоставления транспортных средств, в которых можно будет провести медицинское обследование, сообщили компании.

“Мы хотим помочь людям с ограниченным доступом к транспортным средствам”, - сказал главный директор по технологиям SoftBank Corp Дзунити Миякава, который станет главой СП.

Запуск сервиса MONET планируется во второй половине 2020-х годов, сообщили обе компании. Toyota обеспечит совместное предприятие шаттлами e-Palette, которые компания намерена начать использовать во время Олимпийских игр в Токио. SoftBank в свою очередь предоставит технологии для сбора и анализа транспортных данных.