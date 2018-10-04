В материнских платах из Китая для серверов крупнейших компаний США обнаружили чипы-шпионы

В некоторых материнских платах, произведенных в Китае и предназначавшихся для крупных государственных и коммерческих структур в США, обнаруживались микрочипы, используемые для шпионажа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников Bloomberg, знакомых с ходом расследования, следы ведут к поставщикам комплектующих для компании Super Micro Computer Inc., зарегистрированной в городе Сан-Хосе, считающемся столицей Кремниевой долины. Эта компания активно работает с поставщиками из КНР. К 2015 году, когда следы шпионажа были обнаружены, у компании было более чем 900 клиентов в 100 странах.

Еще до выявления скрытых чипов американская разведка обладала информацией о том, что спецслужбы КНР намерены использовать подобный метод для шпионажа, утверждают источники. В 2015 году структуры, получавшие китайское оборудование, впервые обнаружили вредоносные устройства. Встроенные в материнские платы микрочипы нашли сотрудники Amazon. В том же году находку сделали и в Apple.

Официально все три компании — Super Micro Computer, Amazon и Apple — опровергли сообщения об обнаружении чипов. Однако информацию Bloomberg в целом подтвердили 17 собеседников, работавших в структурах.

Потайные чипы размещались на материнских платах особой службой Народно-освободительной армии Китая. Разведчики использовали для этого взятки и угрозы, добиваясь изменений в оригинальной конструкции плат. Чипы размещались близ контроллера, что позволяло получить удаленный доступ к памяти компьютера.

Вице-президент США Майк Пенс в своем выступлении в Институте Хадсона заявил, что попытки российского вмешательства выглядят лишь бледной тенью того, что делает Китай. При этом Пенс ссылался на сведения американской разведки.

О попытках Пекина вмешаться во внутреннюю политику США заявил и Дональд Трамп в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН. По словам Трампа, целью Китая являются промежуточные выборы в ноябре 2018 года. «Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я — первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле», — заявил президент.