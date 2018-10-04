Британия обвинила ГРУ в организации глобальных кибератак

Великобритания в четверг обвинила российское ГРУ в организации кибератак, целью которых было подорвать западный демократический строй, посеяв разногласия во всех сферах - от спорта до транспортного сектора, - а также вмешавшись в президентские выборы 2016 года в США.

Великобритания на основании данных Национального центра кибербезопасности (NCSC) назвала ГРУ вредоносным агрессором в киберпространстве, который использовал сеть хакеров для того, чтобы посеять раздор в мире.

По мнению Британии, ГРУ практически наверняка стояло за атакой вируса BadRabbit и атакой на Всемирное антидопинговое агентство в 2017 году, взломом почты Национального комитета Демократической партии (DNC) в 2016 году и кражей электронных адресов у расположенного в Великобритании телеканала в 2015-м.

“Действия ГРУ безрассудные и неизбирательные: они пытаются сорвать выборы в других странах и повлиять на их ход”, - сказал глава британского МИДа Джереми Хант.

“Наш сигнал ясен - вместе с нашими союзниками мы будем разоблачать попытки ГРУ подорвать международную стабильность и отвечать на них”, - сказал Хант. Великобритания полагает, что ответственность за атаки лежит на российских властях.

Агенты ГРУ работают по всему миру и отчитываются непосредственно начальнику Генштаба и министру обороны РФ. ГРУ не дает публичных комментариев о своей деятельности. Его структура, количество персонала и финансирование являются гостайной.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что агенты ГРУ использовали нервно-паралитическое вещество при покушении на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который был найден без сознания на скамейке в английском городе Солсбери в марте. Россия неоднократно отрицала обвинения.

После отравления Скрипаля Запад встал на сторону Великобритании, заключив, что ответственность за атаку лежит на ГРУ, и объявил о самой масштабной высылке российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием, с периода разгара холодной войны.

Президент России Владимир Путин, бывший агент КГБ, в среду назвал Скрипаля предателем родины и “подонком”.

Британия сообщила, что ГРУ связана с хакерскими группировками, в том числе APT 28, Fancy Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berkut, Voodoo Bear и BlackEnergy Actors.

“Такая модель демонстрирует их желание действовать независимо от международных законов и принятых норм с чувством безнаказанности и без последствий”, - сказал Хант.

США ввели санкции против сотрудников ГРУ, в том числе его начальника Игоря Коробова, в 2016 и 2018 годах за попытку вмешаться в американские выборы 2016 года и организацию кибератак.