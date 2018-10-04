Последнее обновление: 04.10.2018 14:10

На химическом предприятии Бельгии устранили утечку газа

Утечка газа на химическом предприятии Vynova, где в четверг утром произошел взрыв, повлекший выброс в атмосферу облака газа, устранена, сообщили в администрации коммуны Тессендерло в бельгийской провинции Лимбург, на территории которой находится производство.

"Утечка газа устранена. Угрозы населению и окружающей среде нет", - сказал собеседник.

По его словам, выброс газа произошел в результате соединения двух химических веществ, которые он не назвал.

Как сообщила ранее телерадиокомпания RTBF, по предварительной информации, никто из эвакуированных работников Vynova, которая специализируется на производстве ПВХ, не пострадал, но власти рекомендовали жителям близлежащей жилой зоны не открывать окна и двери домов.

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