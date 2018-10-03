Последнее обновление: 03.10.2018 13:20

Штаты готовы предоставить кибероружие союзникам по НАТО

США готовы проводить наступательные или оборонительные кибероперации по запросу союзников в НАТО. Об этом заявила старший чиновник Пентагона Кэти Уиллбергер.

"США будут проводить наступательные или оборонительные кибероперации, если их попросят союзники по НАТО", - сказала Уиллбергер.

По словам заместителя помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, такой план должен продемонстрировать приверженность США Альянсу.

Как отмечает издание, такой шаг свидетельствует о возрастающем беспокойстве США и их союзников в отношении использования Россией киберпространства для влияния на выборы в Америке и в других странах.

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