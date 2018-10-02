Последнее обновление: 02.10.2018 17:49

В Норвегии начинаются масштабные учения НАТО с участием 31 страны

В Норвегии в октябре и ноябре пройдут масштабные военные учения НАТО "Trident Juncture-2018" с участием представителей 31 страны. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Королевства Норвегия.

"НАТО и Королевство Норвегия готовятся к одним из наибольших военных учений в этой стране. На протяжении нескольких недель в октябре и ноябре более 40 тысяч участников из 31 страны - членов и партнеров Североатлантического альянса прибудут на это военное мероприятие", - говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы 150 самолетов и 70 единиц наземной техники.

Их цель - проверить эффективность всей командной иерархии: от тактического уровня до управления большими силами. Характер учений заявлен как оборонный.

В качестве наблюдателей на "Trident Juncture - 2018" будут приглашены и представители России.

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