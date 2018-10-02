Франция заморозила активы иранских спецслужб

Франция заморозила финансовые активы двух граждан Ирана и ряд активов иранских спецслужб, показал правительственный документ, опубликованный во вторник.

Ранее элитное подразделение полиции провело обыск в одном из мусульманских центров и нескольких жилых помещениях на севере Франции.

Власти Франции сообщили, что решение заморозить активы связано с неудавшейся атакой на иранскую оппозиционную группировку в окрестностях Парижа 30 июня.

“Попытка совершить атаку в Вильпенте была сорвана 30 июня. Столь серьезный инцидент на территории нашего государства не может остаться безнаказанным”, - говорится в совместном заявлении французского МИДа, министерства внутренних дел и министерства экономики.