В Штатах запустили 5G

В Соединенных Штатах Америки объявили о запуске в эксплуатацию сетей нового поколения 5G. Сейчас сверхбыстрый Wi-Fi получают в городах Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто.

Как пишет The Verge, домашний Интернет-сервис 5G Verizon теперь жители в четырех городах США. Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто получают супербыстрый Wi-Fi.

Отмечается, что компания Verizon сообщила о намерениях запустить домашний Интернет-сервис 5G для нескольких городов США, и в прошлом месяце была открыта регистрация пользователей.

"Компания выполнила свои обещания запустить сервис 1 октября. Клиенты смогут получать доступ к Wi-Fi на скорости около 300 Мбит/с, максимальная скорость составит до 1 Гбит/с", - информирует издание.

Verizon предложила потребителям получать услугу 5G Home бесплатно в течение трех месяцев. После чего сверхскоростной интернет будет стоить 50 долл. США в месяц для клиентов Verizon и 70 долл. США - для потребителей, которые не являются клиентами Verizon. При этом, компания также предлагает бесплатный Chromecast или Apple TV 4K, а также три месяца YouTube TV.