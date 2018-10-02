Порошенко утвердил ратификацию военного соглашения с Польшей

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации Генерального соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Согласно сообщению, этот документ укрепит украинско-польское сотрудничество.

"Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных, культурных мероприятий и соревнований", - отметили в АП.

Соглашение подписано 2 декабря в Варшаве и вступит в силу через 30 дней после того, как стороны сообщат друг другу о завершении процедур.