Последнее обновление: 02.10.2018 13:42

Курсы валют в банках Минска на 2 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,11 рубля, минимальный курс снизился на 0,003 рубля и составил b>2,117 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,437 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,011 рубля и составила 2,449 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24(вырос на 0,01 рубля).

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