Курсы валют в банках Минска на 1 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 2,112 рубля, минимальный курс вырос на 0,005 рубля и составил b>2,12 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,015 рубля и составила 2,447 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,46 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,23(вырос на 0,01 рубля).