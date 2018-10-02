Археологи нашли в Индии рисунки, которые могут принадлежать неизвестной цивилизации

Археологи нашли в Индии наскальные рисунки, возраст которых измеряется десятками тысяч лет и которые могут принадлежать ранее неизвестной цивилизации.

Изображение обнаружено в штате Махараштра на западе Индии, сообщает ВВС.

"Тысячи рисунков, вырезанных на камне, известные как петроглифы, обнаружили на верхушках холмов в районе Конкан на западе штата Махараштра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство рисунков оставались незамеченными в течение тысяч лет. Их укрывал толстый слой земли и грязи. Но некоторые картинки все же были известны - их считали святыми и им поклонялись местные жители в некоторых районах.

Специалистов поражает огромное разнообразие резьб - на них изображены животные, птицы, люди и геометрические фигуры.

А то, как нарисованы петроглифы, и их сходство с теми, что находят в других частях мира, дает экспертам основания полагать, что они созданы в доисторические времена и являются, возможно, самыми старыми из известных науке.

"Наше первое предположение после изучения этих петроглифов заключается в том, что их было создано около 10 000 лет до нашей эры", - отметил директор департамента археологии штата Махараштра Теас Гардж.

По его мнению, изображения создали представители общества охотников-собирателей, которым не было знакомо сельское хозяйство.

"Мы не нашли никаких изображений сельскохозяйственных работ, но на рисунках были сцены охоты на животных, а также детализация форм животных, поэтому автор знал о животных и морских существах. Это свидетельствует о его зависимости от охоты ради еды", - рассказал он.

Доктор Шрикант Прадхан, исследователь и историк искусств в колледже Декана в Пуне, который детально изучал петроглифы, считает, что это искусство вдохновлялось теми вещами, которые люди наблюдали вокруг себя.

Однако возникает вопрос, почему некоторые из петроглифов изображающих животных, таких как носороги и бегемоты, которые не встречаются в Индии.

Правительство штата выделило 3,2 миллиона долларов на дальнейшее изучение 400 из обнаруженных рисунков.