МВФ прогнозирует подъем мировой экономики за счет Европы

Мир находится в преддверии самого масштабного за последние десять лет скачка экономики и его локомотивом выступит Европа. Таков прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), распространивших в понедельник корректировки своего выпускаемого раз в полугодие прогноза конъюнктуры мирового рынка.

МВФ повысил прогнозы роста экономики практически для всех регионов. Рост мировой экономики в 2017 году должен составить 3,5 процента, а в следующем - 3,6. А локомотивом должна выступить Европа.

"Мы скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран еврозоны. В частности, это Германия, Франция, Италия и Испания, где рост экономики в первом квартале существенно превышает наши ожидания", - пишут аналитики.

Прогнозируя развитие экономики ЕС, МВФ полон оптимизма. "Мы не исключаем, что экономики стран континентальной Европы будут расти еще быстрее, поскольку тут уменьшились политические риски", - пишут эксперты.

Для США, напротив, аналитики скорректировали прогноз экономического роста в сторону уменьшения.

"С глобальной точки зрения, корректировка нашего оптимистического прогноза на ситуацию в США является самой серьезной потерей", - заявил главный экономист МВФ Морис Обстфелд. Одной из причин стали проблемы Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы.