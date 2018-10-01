База на Азовском море позволит Украине противостоять угрозам РФ - глава Генштаба

Украина построит военную базу на Азовском море и усилит военное присутствие в этом районе, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России в регионе, сказал Рейтер глава Генштаба украинской армии.

Отношения между Украиной и Россией испортились из-за аннексии Крыма в 2014 году и поддержки Кремлем пророссийских сепаратистов, война с которыми унесла более 10.000 жизней. Украина и страны НАТО обвиняют Россию в отправке войск и поставках тяжелого вооружения на восток Украины, что Москва отрицает.

Начальник Генштаба Виктор Муженко сказал, что Россия не только тайно воюет в Донбассе, где базируются поддерживаемые Кремлем сепаратисты, но также наращивает свое военное присутствие у границ с Украиной и совершает агрессивные действия против кораблей, направляющихся в украинские порты.

Новая вспышка напряженности возникла в этом году в общем для двух стран Азовском море. Украина заявляет, что Россия под предлогом проверок задерживает десятки судов, следующих в украинские азовские порты.

Вашингтон уже призвал Россию прекратить преследование судов и вооружил Украину патрульными катерами. Москва, в свою очередь, говорит, что Украина может попытаться заблокировать Крым.

“Все те мероприятия, которые проводятся в Приазовье, и есть элемент наращивания нашего присутствия в этом регионе для адекватного реагирования на возможные провокации со стороны Российской Федерации”, - сказал Муженко.

Он сказал, что Украина уже нарастила в этом районе воздушные, наземные, морские и артиллерийские силы.

Муженко исключил возможность того, что ВМС Украины будут сопровождать коммерческие суда в Азовском море, чтобы предотвратить их остановку российскими кораблями.

Россия заявляет, что ее проверки судов являются законными.