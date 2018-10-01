Северная и Южная Кореи начали разминирование вдоль границы

Военные КНДР и Южной Кореи в понедельник начали разминирование вдоль общей укрепленной границы с целью уменьшения напряженности и установления доверия на полуострове.

"Две стороны согласились убрать все сухопутные мины в так называемой общей пограничной зоне в ближайшие 20 дней. Военные обеих Корей в понедельник уже начали работы по разминированию", - говорится в сообщении южнокорейского военного ведомства.

Пока нет официального подтверждения от северокорейской стороны.

В дальнейшем планируется отмена вооруженных постов на границе и ее полная демилитаризация. Граница между Северной и Южной Кореями была установлена в 1953 году после окончания Корейской войны по 38 параллели.

Как известно, за последний год отношения между Сеулом и Пхеньяном постепенно улучшаются, в частности после весенней встречи лидеров обоих корейских государств.