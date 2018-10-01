Последнее обновление: 01.10.2018 13:50

Нобелевскую премию по медицине присудили за терапию рака

В Стокгольме в понедельник, 1 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё "за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

В 2017 году эту премию получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг - за исследования в области механизмов функционирования биологических часов в организме человека, а также у животных и растений. В 2016 году лауреатами стал профессор Токийского университета Ёсинори Осуми. Ученый-биолог получил награду "за открытие механизмов аутофагии"- системы саморегулирования клетки, обеспечивающей выделение ферментов, которые разрушают внутренние структуры клетки.

Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма. В его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. Размер Нобелевской премии в этом году составит более миллиона долларов.

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