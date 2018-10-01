Китай отменил переговоры о безопасности с США

Китай отменил запланированные на октябрь переговоры о безопасности с министром обороны США Джимом Мэттисом, сообщил высокопоставленный американский чиновник в воскресенье, спустя несколько дней после того, как глава МИД КНР сказал, что не видит причин для паники из-за обострения противоречий между двумя странами.

Чиновник, занимающийся вопросами политики в отношении Китая и говоривший на условиях анонимности, сказал, что пока неизвестно, будет ли встреча перенесена и на какую дату.

Об отмене переговоров первой сообщила газета New York Times.

По словам чиновника, неизвестно, связана ли отмена переговоров с широким кругом разногласий между Пекином и Вашингтоном, в том числе в вопросах продажи вооружений и военной активности в Южно-Китайском море и других водах вокруг Китая.

Пекин и Вашингтон также находятся в состоянии торговой войны, в ходе которой стороны в несколько этапов ввели в отношении друг друга жесткие пошлины на импорт товаров.

“Напряженность нарастает, и это может оказаться опасным для обеих сторон”, - сказал чиновник.

Госдепартамент США отказался от комментариев. Чиновники в Белом доме и министерстве обороны пока не ответили на запросы о комментарии. Китайский МИД и министерство обороны пока также не ответили на просьбу дать комментарий.

Источники в Пекине сообщили на прошлой неделе, что переговоры о безопасности могут не состояться из-за напряженности в отношениях двух стран.

Глава МИД КНР Ван И сказал в пятницу, что “причин для паники (из-за противоречий между Пекином и Вашингтоном) нет”, но предупредил, что Китай не позволит себя шантажировать и не поддастся давлению из-за торговли.

Президент США Дональд Трамп на встрече Совета безопасности ООН в среду обвинил Пекин в попытке вмешаться в ноябрьские выборы в Конгресс, чтобы помешать ему и его Республиканской партии показать хорошие результаты из-за его подхода к торговле с Китаем.

Трамп не предоставил доказательств, подкрепляющих его заявление. На той же встрече Ван отмел обвинения.