Меркель выступает за создание Совбеза ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе.

Цель подобного шага - укрепление дееспособности и формирование нового порядка в вопросах внешней политики, заявила канцлер в воскресенье в баварском Оттобойрене.

Внешняя политика, которая постоянно основана на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем, отметила Меркель. В частности, канцлер указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России. Ранее за прекращение принципа единой позиции при вынесении решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Идея создания Совета безопасности ЕС была впервые высказана в рамках германо-французских межправительственных консультаций в июне 2018 года. Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран - членов ЕС одновременно. Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС - например, Германии или Франции (при этом остальные государства будут принимать участие по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.