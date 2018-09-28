Меркель анонсировала сирийский саммит лидеров четырех стран

Саммит лидеров ФРГ, Франции, Турции и РФ, на котором будет обсуждаться ситуация в Сирии, может состояться в следующем месяце. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции.

"Мы выступаем за то, чтобы состоялась 4-сторонняя встреча, поскольку ситуация по-прежнему хрупкая. Турецкий президент, российский президент, французский президент и я, мы все стремимся к тому, чтобы она (встреча) состоялась в октябре", - сказала Меркель.

По ее словам, тема Сирии относится к тем, по которым и Германия, и Турция имеют "важные совместные интересы". Среди других - борьба с терроризмом, проблема миграции, отметила Меркель.

Глава правительства Германии поблагодарила Турцию за то, что она приняла более 3 млн сирийских беженцев. В этом контексте она сказала, что Германия и ЕС готовы выполнять свои обязательства и должны обеспечить передачу европейских средств на проекты по беженцам в рамках соглашения ЕС-Турция как можно скорее и без бюрократических проволочек.

Как сообщалось, президент Турции находится в Берлине с трехневным государственным визитом.