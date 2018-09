Глобальный объем M&A сократился в III квартале на фоне торговой напряженности

Глобальный объем слияний и поглощений (M&A) сократился до $783 миллиардов в третьем квартале, что на 35 процентов ниже показателя предыдущего квартала, из-за эскалации торгового спора между США и Китаем, омрачившего финансовые и регулятивные перспективы некоторых сделок.

Американский производитель чипов Qualcomm Inc в июле отказался от запланированного приобретения голландской полупроводниковой компании NXP Semiconductors NV за $44 миллиарда, не получив разрешения китайских антимонопольных органов, что, как считается, было возмездием КНР за объявленные США торговые пошлины.

Это создало неопределенность в отношении перспектив других сделок с участием глобальных компаний, требующих одобрения китайских регулирующих органов, включая покупку американским поставщиком аэрокосмической продукции United Technologies Corp компании Rockwell Collins Inc за $23 миллиарда.

“Мы видим некоторые тучи на горизонте в том, что касается торгового конфликта и потенциальной торговой войны с Китаем. Есть вероятность жесткого Brexit, и есть повышение ставок”, - сказал Марк Шафир, соруководитель глобального подразделения M&A банка Citigroup Inc.

Количество объявленных сделок в мире достигло минимума с 2013 года и составило около 9.135, а объем мирового рынка M&A сократился на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом активность на рынке слияний и поглощений остается выше среднего, и за первые девять месяцев 2018 года глобальный объем M&A достиг нового рекорда в $3,2 триллиона.

Особенно высокая активность наблюдается на рынке M&A в Европе, где с начала года объем сделок составил $962,5 миллиарда, что на 72 процента выше, чем год назад, и является лучшим показателем на европейском рынке M&A с 2007 года.

Объем слияний и поглощений на американском рынке вырос на 14 процентов в годовом выражении до $368,1 миллиарда за квартал, показав лучшие результаты по сравнению с другими регионами. Объем объявленных сделок в Европе снизился на 14 процентов до $151,4 миллиарда, тогда как объем M&A в Азиатско-Тихоокеанском регионе упал на 38 процентов до $185,1 миллиарда, свидетельствуют данные Thomson Reuters.

Среди крупнейших объявленных сделок в третьем квартале - приобретение производителем чипов Broadcom Inc производителя программного обеспечения CA Inc за $18 миллиардов, а также предложение Dell Technologies Inc о покупке производителя ПО VMware Inc за $21,7 миллиарда.

Хернан Кристерна, соруководитель глобального подразделения M&A банка JPMorgan, говорит, что, по его мнению, компании постепенно начнут избегать мегасделок, но продолжат активно заключать сделки среднего размера, несмотря на неопределенность на рынке.

“В следующем году мы увидим меньше преобразований, но будет большое количество сделок в диапазоне от $3 до $5 миллиардов, поскольку компании считают логичным заключение M&A и осознают трудности и риски крупных транзакций”.