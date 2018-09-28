Поставки иранской нефти в Азию в августе упали до 2-месячного минимума

Четыре крупнейших покупателя сырья у Тегерана - Китай, Индия, Южная Корея и Япония - суммарно импортировали в августе 1,57 миллиона баррелей иранской нефти в сутки, что является минимальным уровнем за два месяца и на 4,1 процента уступает объёму закупок соответствующего периода прошлого года, следует из данных судовой и государственной статистики.

По сравнению с июлем импорт снизился примерно на 300.000 баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

По расчётам Института международных финансов, экспорт нефти и газового конденсата из Ирана снизился на 0,8 миллиона баррелей в сутки в апреле-сентябре 2018 года.

Поставки нефти из Ирана в Южную Корею в августе упали на 84,2 процента в годовом выражении до 64.516 баррелей в сутки.

Япония в августе нарастила импорт нефти из Ирана на 65,3 процента в годовом выражении до 177.475 баррелей в сутки, следует из данных статистки Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Китай в августе увеличил закупки иранской нефти на 2,3 процента в годовом выражении до 804.839 баррелей в сутки, показали данные судовой статистики в терминале Reuters.

Импорт иранского сырья в Индию в обзорный период вырос на 55,9 процента в годовом выражении до 522.900 баррелей в сутки.