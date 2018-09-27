Россия подала в ВТО жалобу по поводу спора с ЕС по энергопакету

Россия подала контрапелляционную жалобу в Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о третьем энергетическом пакете Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Речь идет о споре «ЕС и его государства-члены — меры в отношении энергетического сектора» и о решении Третейской группы, которое арбитры вынесли по этому делу в августе. Российское ведомство подало в ВТО контрапелляцию, поскольку до этого апелляцию на решение суда направлял Евросоюз.

Процедуру разбирательства по поводу третьего энергопакета Россия ведет в ВТО с 2014 года. Европейский закон запрещает компаниям, ведущим добычу газа, быть собственниками магистральных трубопроводов в регионе. Всего Москва оспаривает легитимность шести блоков этого документа.

Третейская группа ВТО 10 августа признала неправомерными часть норм ЕС в рамках этого энергопакета. Среди них — требование продавать газ на бирже и ограничения на поставку газа из России по трубопроводу OPAL, в том числе 50-процентное использование мощностей объекта и дискриминация операторов газотранспортных сетей под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

В Минэкономразвития указывали, что такое решение ВТО позволяет рассчитывать на то, что Евросоюз не будет применять дискриминационный режим к проектам «Газпрома» в регионе.

Тем не менее ВТО не встала на сторону России по основополагающему принципу третьего энергопакета ЕС — необходимости разделения добычи и транспортировки газа компаниями. В целом «Газпром» остался удовлетворен вынесенным решением. В Минэкономразвития подчеркнули, что некоторые решения арбитров некорректные.