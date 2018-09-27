В ООН заявили об убытках в $320 млрд из-за стихийных бедствий в 2017 году

Убытки от стихийных бедствий, связанных с изменением климата, составили $320 млрд в 2017 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, стенограмма обращения опубликована на сайте организации.

По его словам, климатические изменения происходят быстрее, чем мировое сообщество успевает на них реагировать. «Мы рискуем увидеть необратимый ущерб, который нельзя будет восполнить, если мы не будем действовать очень быстро», - сказал Гутерреш.

Он напомнил, что в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, подразумевающее сокращение выбросов парниковых газов. Соглашение подписали 197 участников, которые договорились не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Генсек призвал мировых лидеров, подписавших соглашение, ускорить его выполнение до истечения срока действия в 2020 году. Гутерреш объявил, что в сентябре созовет саммит по климату «для мобилизации действий и финансирования».

В 2017 году США понесли колоссальные убытки из-за обрушившихся на Штаты трех ураганов. Так, потери от урагана «Харви» составили $133,5 млрд, от урагана «Мария» — $120 млрд, от урагана «Ирма» — $84,2 млрд, — такую оценку представили аналитики Moody’s.