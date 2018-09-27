Суд в Польше обязал премьера страны опровергнуть свои заявления

Апелляционный суд Варшавы в среду постановил, что премьер страны Матеуш Моравецкий в течение 48 часов должен опровергнуть свои собственные слова, сказанные 15 сентября в рамках избирательной кампании, сообщает Reuters.

Речь идет о заявлениях, касающихся исполнения правительством программы по строительству дорожной инфраструктуры. Их Моравецкий сделал в ходе предвыборного митинга правящей партии «Право и справедливость» (PiS).

В частности, премьер сказал: «Мы за год-полтора потратили на местные дороги больше денег, чем коалиция PO-PSL [предыдущая правящая коалиция «Гражданской платформы» (РО) и Польской крестьянской партии (PSL)] потратила за все восемь лет [пребывания у власти]».

В итоге «Гражданская платформа» подала иск против Моравецкого. Адвокат премьера заявил, что не согласен с решением суда, но «скорее всего, оно будет исполнено».

Оппозиционная «Гражданская платформа», в свою очередь, потребовала, чтобы Моравецкий подал в отставку. «Сегодня я хочу сказать очень серьезно: это дискредитация и позор, человек чести должен уйти в отставку в такой ситуации», — приводит Reuters слова лидера «Гражданской платформы» Гжегожа Схетины.

21 октября в Польше пройдут местные выборы. PiS, находящаяся у власти с 2015 года, находится в противоречии с Брюсселем, который обвиняет действующие власти Польши в нарушении ценностей Европейского союза в результате их действий по реформированию судебной системы и контролю над государственными СМИ.