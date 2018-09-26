Индия в ноябре хочет прекратить закупки иранской нефти

Индия, некогда бывшая одним из основных покупателей иранской нефти, в ноябре не собирается ее приобретать, пишет агентство Bloomberg.

Как заявили агентству официальные представители компаний Indian Oil и Bharat Petroleum Corp., они не заказали ни одного танкера с иранской нефтью с поставкой в ноябре.

Nayara Energy (бывшее Essar Oil, 49,13% принадлежит "Роснефти", остальное - консорциуму международных инвесторов в составе Trafigura, UCP и Essar) также не планирует никаких покупок, заявил источник в отрасли.

Спикеры компаний Mangalore Refinery и Petrochemicals Ltd. заявили, что не делали заявок на ноябрь, но могут сделать это позднее.

Индия является вторым по величине покупателем иранской нефти, импортируя в этом году в среднем 577 тыс. баррелей в сутки, или 27% экспорта Ирана, приводит Bloomberg данные передвижения танкеров. Хотя Южная Корея, Япония и европейские страны также отказываются от закупок, потери индийских НПЗ, даже временные, являются основной проблемой для Ирана.

В начале ноября США возобновляют нефтяные санкции против Ирана, что уже вызвало рост цены Brent до $80 за баррель. Трейдеры Mercuria Energy Group и Trafigura предсказывают рост цен из-за этого фактора до $100 за баррель, впервые с 2014 года.

Ранее МЭА писало, что пик экспорта нефти Ирана пришелся на апрель-май - 2,4 млн б/с. Продажи Корее и Франции прекратились с июня, но в целом поставки в Европу выросли в августе на 510 тыс. б/с. Поставки в Азию упали на 500 тыс. б/с. Китай и Индия - ключевые покупатели иранской нефти в августе снизили закупки на 200 тыс. б/с и 380 тыс. б/с соответственно.