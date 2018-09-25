H&M тестирует новую концепцию магазинов, чтобы вернуть популярность

Когда вы заходите в один из магазинов H&M, которых насчитывается порядка 4800 по всему миру, вы уже знаете, что вы увидите: переполненные стеллажи с майками, брюками и юбками, спартанская обстановка, а иногда - полный хаос на полках.

Топ-менеджеры H&M говорят, что так больше продолжаться не может. Продажи замедляются уже не один год, акции компании потеряли почти две трети стоимости с 2015 года, а более проворные конкуренты быстрее адаптируются к изменяющимся условиям рынка.

Основанная в 1947 году сеть тестирует новую концепцию в пилотном магазине в родном городе H&M - Стокгольме. Новая концепция символизирует разрыв с прошлым и частично копирует тактику, опробованную конкурентами для привлечения покупателей.

Расположенный в престижном районе Карлаплан шведской столицы магазин предлагает более узкий выбор одежды, представленной на просторных полках и столах и рассортированной по цветовой гамме. В магазине посетителям также предлагают эспрессо и проводят закрытые мероприятия по приглашениям.

“Мы должны повысить общий уровень качества: меньше товаров в магазине, более приятное его представление”, - сказал внук основателя H&M и действующий глава компании Карл-Йохан Перссон.

Контрольный пакет акций принадлежит семье Перссон, и в январе этого года руководство наконец признало наличие у компании проблем с фирменными магазинами, которые составляют основную часть бизнеса.

“После разговора с нашими покупателями, мы захотели создать более теплую и персональную обстановку”, - сказала глава инновационного аналитического центра H&M Анна Тиллберг, которая занимается разработкой новой концепции.

Компания сообщила в феврале, что, по ее прогнозам, продажи в магазинах, открытых год и более, вновь вернутся к росту в 2019 году. Помимо новой концепции магазинов, H&M также планирует адаптировать линейки одежды под местные вкусы и предпочтения.