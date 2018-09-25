Премьер Швеции ушел в отставку из-за недоверия парламента

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ушел в отставку в результате вотума недоверия, вынесенного парламентом, но учитывая, что в настоящее время ни один основной политический блок не имеет большинства, остается неясным, кто будет формировать следующее правительство.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Швеции 9 сентября, левоцентристский блок Левена получил 144 места - всего на один мандат больше, чем оппозиционный правоцентристский Альянс.

Антииммиграционная партия Шведские демократы, с которой оба блока исключили сотрудничество и которая получила 62 депутатских кресла, выразила готовность вести диалог о формировании правительства с оппозиционным Альянсом.

Аналитики ожидают, что спикер парламента попросит Ульфа Кристерссона, лидера крупнейшей партии Альянса - Умеренной коалиционной партии, попытаться сформировать новое правительство.

Но за неимением большинства ему необходима поддержка либо Шведских демократов, либо левоцентристов.

“Если партии Альянса решат попытаться править в качестве самого мелкого блока, они сделают себя полностью зависимыми от Шведских демократов”, - сказал Левен.

Лидер Шведских демократов Йимми Окессон во вторник повторил, что его партия хочет иметь право голоса в политике в обмен на поддержку нового правительства.

“Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пресечь любые попытки сформировать правительство..., которое не даст нам разумного влияния пропорционально нашей поддержке на выборах”, - сказал Окессон.

Альянс, в который входят Умеренная коалиционная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы, заявлял, что не собирается вести коалиционные переговоры со Шведскими демократами, которые призывают прекратить иммиграцию, а также провести референдум о членстве страны в Европейском союзе.

Левен будет возглавлять временное правительство до завершения переговоров о кандидатуре нового главы кабинета.

Спикер парламента может выдвинуть четырех претендентов на этот пост, а в случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы - через три месяца после последнего голосования.