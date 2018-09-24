Последнее обновление: 24.09.2018 17:21

Эстонское политическое движение объявило о создании теневого правительства

Новое политическое движение "Эстония 200" заявило в понедельник о создании теневого правительства, которое представит программу проведения необходимых реформ в стране, сообщила пресс-служба движения.

"Эстония 200" — это политическое движение, заявившее о себе в мае 2018 года. В августе советом организации было принято решение о преобразовании движения в политическую партию и участии в парламентских выборах в 2019 году.

"В задачи теневого правительства не входит просто обсуждение вопросов, стоящих на повестке дня у действующего правительства. Мы считаем, что Эстония нуждается в решении серьезных проблем, от этого зависит наше будущее… В течение следующих месяцев мы намерены представить наше видение общественности",- заявил глава теневого правительства Прийт Аламяэ.

Проект реформ "Эстония 200" предполагает значительные изменения в вопросах управления государством, социальной сфере и сфере здравоохранения, создание плана по экономическому развитию страны и долгосрочного плана инвестиций в области образования и науки, а также формирование сильных местных общин Эстонии.

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