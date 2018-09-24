Еврокомиссия подала в суд на Польшу

Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС в связи с нарушениями в Польше принципов независимого судопроизводства.

Эти действия стали вторым этапом начатой ранее Еврокомиссией процедуры в связи с нарушениями польской властью принципов верховенства права, являются фундаментальными для страны-члена ЕС.

«Сегодня Еврокомиссия решила подать в Суд справедливости ЕС в связи с нарушениями принципов независимости судопроизводства, что было вызвано польским законом о Верховном суде, а также подало ходатайство в Суд справедливости относительно принятия временных мер до вынесения решения по этому делу», - заявили в Еврокомиссии.

Как отмечается, Еврокомиссия считает, что закон Польши о Верховном суде не соответствует законодательству Евросоюза, нарушает Договор о ЕС и подрывает принципы независимости судопроизводства.

Ранее Еврокомиссия инициировала процедуру относительно Варшавы с целью расследования возможных нарушений в сфере верховенства права. Как объяснили в Еврокомиссии, закон Польши о Верховном суде нарушает права судей в этом органе и не соответствует обязательствам Польши по Договору о ЕС. В Польше настаивают, что это решение Еврокомиссии является "политическим", и готовы отстаивать свое право на изменения в законодательстве страны в суде.