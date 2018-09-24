Президент Мальдив признал поражение на выборах

Президент Мальдив Абдулла Ямин признал поражение на прошедших в стране президентских выборах, пишет издание Maldives Independent.

Ранее местный портал Mihaaru сообщил, что кандидат от оппозиции Ибрахим Мохамед Солих победил на выборах президента Мальдив, набрав 58,4% голосов против 41,6%, набранных действующим президентом Мальдив Абдуллой Ямином.

"Для граждан Мальдив, моя работа была добросовестной. Но вчера народ Мальдив принял свое решение насчет моей кандидатуры. Я решил признать результаты выборов", - приводит издание слова Ямина.

Ямин заявил, что уже встретился с победившим кандидатом Ибрахимом Мохамедом Солихом и поздравил его.

По словам главы избирательной комиссии Ахмеда Шарифа, в ходе голосования не было зафиксировано жалоб или нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.