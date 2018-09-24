Последнее обновление: 24.09.2018 13:56

Total обнаружила крупное месторождение природного газа на британском шельфе в Северном море

Французская нефтегазовая группа Total SA обнаружила крупное месторождение природного газа в британской части шельфа Северного моря, на участке Glendronach, говорится в сообщении компании.

Предварительные исследования подтвердили хорошее качество природного резервуара, его проницаемость и перспективы добычи, объявила Total.

Total, пробурив скважину общей глубиной 4312 метров, обнаружила газоносный слой мощностью 42 метра в нижнемеловых горизонтах. Извлекаемые запасы газа предварительно оцениваются в 1 трлн кубических футов.

Total контролирует 60% участка Glendronach, расположенного неподалеку от Шетландских островов - рядом с разрабатываемым компанией месторождением Edradour. Остальные 40% поделены между Ineos E&P UK и SSE E&P UK.

Близость к уже освоенным месторождениям позволит Total использовать существующую инфраструктуру и значительно ускорить переход к коммерческой добыче на Glendronach.

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