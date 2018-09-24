Российская компания скупала финскую землю под военные нужды РФ

Российская компания Airiston Helmi обустраивала участок земли в Финляндии под гавань для военных нужд РФ.

На этих выходных в Финляндии прошла спецоперация по пресечению отмывания денег в международных масштабах. Правоохранители не уточняли, против какой именно компании она проводилась, но, по данным СМИ, речь идет об Airiston Helmi, пишет LIGA.net со ссылкой на финское издание Yle.

В финских органах отмечают, что расследование деятельности Airiston Helmi касается только экономических преступлений, но некоторые политики страны уверены, что это лишь прикрытие: якобы первоочередной задачей компании была подготовка гавани для обслуживания росфлота в акватории Балтийского моря.

Airiston Helmi основана весной 2007 года. Тогда компанию зарегистрировали на россиянина 1964 года рождения. Также сообщается что у владельца есть гражданство Мальты и он якобы тесно связан с ФСБ. Кроме того, журналисты Yle выяснили, что следы собственника компании ведут в Польшу, Эстонию и Италию.

В период с 2007 по 2014 годы российская компания в районе архипелага Турку заключила договоров по земельным участкам на общую сумму в €9,2 млн. В основном сделки касались покупки земли. В 2014-м Airiston Helmi продала частному лицу участок на €4,5 млн.

Журналисты выяснили, что едва ли не каждый год компания работает в убыток. Так, за прошлый год она недосчиталась €300 тыс.

Ранее сообщалось, что российские истребители неоднократно нарушали воздушное пространство Финляндии. На этом фоне власти страны совместно с США провели военные учения.