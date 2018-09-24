Украина предложила перенести из Минска переговоры по Донбассу (дополнено)

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в понедельник предложил перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Беларусь в голосовании против любых украинских инициатив в ООН.

Семьдесят третья сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Президент Украины Петр Порошенко в субботу заявил, что в повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Как говорится в сообщении представительства Украины в ООН на странице в Facebook, за включение этого пункта проголосовали 68 стран, 13 были против, в частности Беларусь, Казахстан и Россия.

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси… наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ — я не могу понять, почему они голосуют "против"… Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал… что нам надо просто переносить эту площадку с Минска в какую-то другую столицу", - цитирует Ельченко сайт украинского телеканала "Прямой".

По его словам, позиция Беларуси, которая говорит о том, что "они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет", выглядит "странно". "При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральность идет речь? Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны", - добавил Ельченко.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко поддержала идею о переносе из Минка площадки переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

"Я поддерживаю эту позицию и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины… Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики", - написала Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

По ее мнению, Беларусь подыгрывает Москве.

"Такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Я — за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве", - добавила вице-спикер Рады.