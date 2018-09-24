«Газпром» лишился первого места в списке крупнейших энергокомпаний мира

«Газпром» резко ухудшил позиции в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. С первой строчки он опустился сразу на 17-ю, свидетельствует версия рейтинга за текущий год.

Вместе с тем в топ рейтинга вышел ЛУКОЙЛ, поднявшись с шестого места на второе. В списке он уступает лишь американской ExxonMobil, которая вернула себе первую позицию, утраченную в прошлом году.

Из российских компаний в топ-50 списка также попала «Транснефть»: с прошлого года она опустилась с 14-й на 30-ю строчку. «Сургутнефтегаз» же, напротив, резко улучшил свои позиции, перескочив сразу с 165-го на 35-е место. Сразу за ним следует «Роснефть», которая до того была на 22-й позиции.

В первой сотне списка также оказались российские «Татнефть» (54-е место) и НОВАТЭК (60-е). Единственной российской энергетической компанией, не представляющей нефтегазовый сектор, в списке оказались «Россети» (56-е место).

В прошлом году «Газпром» сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после ее 12-летнего лидерства. В этом году, как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход ExxonMobil на первое место произошел «на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США».

В итоговом отчете S&P Global Platts особо отмечается успех ЛУКОЙЛа. «В своем годовом отчете для акционеров за 2017 год российский ЛУКОЙЛ <…> говорил о тратах на новые технологии, которые открывают перед компанией возможности по увеличению добычи и резервов. Глава компании Вагит Алекперов описывает успех в каждом из сегментов бизнеса, указывая на то, что финансовые показатели достигли «исторического пика», — говорится в полной версии отчета.

20 сентября РБК опубликовал четвертый рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. «Газпром» занял в нем первое место с годовой выручкой 6,546 трлн руб., сохранив тем самым лидерство, удерживаемое с начала публикации рейтинга в 2015 году. На втором месте оказался ЛУКОЙЛ с годовой выручкой 5,475 трлн руб., на третьем — «Роснефть» с 5,030 трлн руб.