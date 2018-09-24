ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа к скорейшему увеличению добычи нефти

Лидер стран участников нефтяного картеля ОПЕК - Саудовская Аравия и ее ближайший союзник за пределами группы - Россия отказались от дополнительного увеличения добычи нефти в ближайшее время, фактически отразив призыв президента США Дональда Трампа охладить рынок.

“Я не влияю на цены”, - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих журналистам в Алжире, где проходила встреча министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.

Цена на нефть Brent достигала $80 за баррель в этом месяце, что побудило Трампа повторить свой призыв к ОПЕК снизить стоимость нефти.

Рост цен на нефть был связан в основном с сокращением экспорта нефти из Ирана, входящего в ОПЕК, на фоне новых санкций США.

Фалих сказал, что у Саудовской Аравии есть свободные мощности для увеличения объема производства, но на данные момент этого не требуется и может быть не понадобится в следующем году, поскольку, согласно прогнозам ОПЕК, рост добычи в странах, не входящих в нефтяной картель, может превысить мировой спрос.

По его словам, при необходимости Саудовская Аравия может добавить до 1,5 миллиона баррелей в сутки к добыче.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что нет необходимости немедленно увеличивать производство нефти, но торговая война между Китаем и США, а также санкции США против Ирана создают проблемы для нефтяных рынков.

“Спрос на нефть будет снижаться в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года. Поэтому мы решили придерживаться наших июньских договоренностей”, - сказал он.

Чтобы поддержать цены на нефть, ОПЕК, Россия и ряд других стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. В июне этого года после нескольких месяцев перевыполнения планки по уменьшению производства из-за сокращения поставок из Венесуэлы и других стран участники пакта договорились повысить добычу до уровня соблюдения сделки в 100 процентов. Это соответствует примерно 1 миллиону баррелей в сутки, но пока эта цель не достигнута.

Фалих сказал, что уровень соблюдения сделки в 100 процентов может быть достигнут в течение 2-3 месяцев, Новак считает, что это может произойти в сентябре-октябре.

Министр нефти Венесуэлы сказал, что Венесуэла к концу этого года планирует увеличить производство нефти до 2 миллиона баррелей в сутки с текущего уровня в 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Министерство энергетики РФ по итогам заседания министерского комитета сообщило, что экспертам поручено продолжить отслеживать ситуацию на нефтяном рынке и уровень исполнения сделки.

“...а также изучить прогноз на 2019 год и представить предложения по определению объема добычи нефти, который позволил бы избежать утраты рынком равновесия в следующем году”,- говорится в сообщении министерства.

Следующее заседание мониторингового комитета состоится 11 ноября в Абу-Даби, за которым последует встреча стран ОПЕК в Вене 6-7 декабря.