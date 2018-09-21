Последнее обновление: 21.09.2018 17:23

Турция и Россия определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе

Министерство обороны Турции сообщило в пятницу, что договорилось о границах демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе по итогам встреч с российским комитетом.

При определении границ учитывалась географическая структура региона и жилые зоны, сообщило ведомство, отметив, что встречи проходили с 19 по 21 сентября на территории министерства.

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в понедельник договорились о создании в сирийском Идлибе к 15 октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственных и оппозиционных войск.

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