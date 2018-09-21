Последнее обновление: 21.09.2018 16:57

Adobe купит производителя ПО для маркетинга Marketo за $4,75 млрд

Категории: Adobe

Adobe Systems Inc в четверг договорилась о покупке Marketo Inc за $4,75 миллиарда у частной инвестиционной компании Vista Equity Partners Management.

Американский производитель Photoshop фокусируется на быстроразвивающейся отрасли облачных вычислений, рынке с ожесточенной конкуренцией, на котором доминируют Microsoft Corp, Oracle Corp и Salesforce.

Vista купила основанную в 2006 году Marketo за $1,8 миллиарда в 2016 году.

Сделка Adobe о покупке Marketo, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2018 финансового года для производителя Photoshop.

Консультантом Adobe выступает JP Morgan, а юридическим консультантом - Hogan Lovells. Консультантами Marketo и Vista Equity Partners выступают Morgan Stanley и Kirkland & Ellis.

blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование